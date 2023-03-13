انطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بتيماء غدًا

تنطلق، غدًا، في منتزه السور الأثري بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، فعاليات مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بنسخته الأولى، الذي يستمر على مدى خمسة أيام، مستهدفًا الأهالي والمقيمين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.