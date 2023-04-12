بالتزامن مع الحالة المطرية.. شؤون المسجد النبوي تكثف جهودها للحفاظ على سلامة الزوار

وكذلك يتم توزيع المعدات في مداخل الساحات والسطح وتوزيع العمالة على جميع المواقع في المسجد النبوي ومع نزول الأمطار يتم سحب المياه من المداخل الرئيسية في جميع المواقع بالمعدات اليدوية لسلامة الزوار والمصلين و تأمين الممرات لهم، ومع توقف الأمطار يتم تشغيل جميع المعدات في المواقع لسحب وتجفيف المياه، ويبلغ عدد المعدات المستخدمة 100 معدّة، وأكثر من 3000 كادر بشري، فيما يبلغ عدد الأدوات اليدوية 600 أداة.