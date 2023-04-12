بالتزامن مع الحالة المطرية.. شؤون المسجد النبوي تكثف جهودها للحفاظ على سلامة الزوار

بالتزامن مع الحالة المطرية على منطقة المدينة المنورة، كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية استعدادًا للحالة المطرية حفاظًا على سلامة زائري المسجد النبوي.
وعملت الوكالة على تكثيف جهودها من خلال خطة الطوارئ أثناء هطول الأمطار والمتابعة المستمرة لحالة الطقس، كما تعمل على رفع السجاد في جميع المواقع المكشوفة في المسجد النبوي و يتم توزيع المظلات على الزوار والمصلين.
وكذلك يتم توزيع المعدات في مداخل الساحات والسطح وتوزيع العمالة على جميع المواقع في المسجد النبوي ومع نزول الأمطار يتم سحب المياه من المداخل الرئيسية في جميع المواقع بالمعدات اليدوية لسلامة الزوار والمصلين و تأمين الممرات لهم، ومع توقف الأمطار يتم تشغيل جميع المعدات في المواقع لسحب وتجفيف المياه، ويبلغ عدد المعدات المستخدمة 100 معدّة، وأكثر من 3000 كادر بشري، فيما يبلغ عدد الأدوات اليدوية 600 أداة.
تأتي هذه الخدمات ضمن خطة وكالة شؤون المسجد النبوي استعدادًا للحالة المطرية للحفاظ على سلامة الزوار وتوفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.