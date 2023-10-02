تركي آل الشيخ: والدي كان يعتقد أنني كنت سببًا في إقالة خيسوس من الهلال.. وهل يُعقل أن أحارب الأهلي!

وردًّا على ما يشاع عن محاربته للنادي الأهلي قال: "تذكروا كيف حليت موضوع الأهلي في قضية العويس، وقمت بنصيحة ماجد النفيعي بعدم العودة لرئاسة الأهلي، ولكن هناك أعضاء شرف في الفريق مشكلتهم مع تركي آل الشيخ فقط".