تركي آل الشيخ: والدي كان يعتقد أنني كنت سببًا في إقالة خيسوس من الهلال.. وهل يُعقل أن أحارب الأهلي!

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حقيقة تدخله لإقالة خورخي خيسوس مدرب الهلال في 2019.
وقال "آل الشيخ" خلال مداخلة مع الإعلامي "وليد الفراج" عبر "أكشن مع وليد" ردًّا على أنباء تدخله لإقالة خيسوس مدرب الهلال قائلًا: "هل يُعقل أن أتدخل في إقالة مدرب الهلال بعد خروجي من الوزارة بشهرين!".
وأضاف: "اعتقد والدي في وقت من الأوقات أنني كنت سببًا في إقالة خورخي خيسوس في 2019".
وعن احتفالية نادي النصر قال: "النصر يمتلك أكثر النجوم تأثيرًا؛ لذا واجبنا الاحتفال بالنصر بعد تحقيقه بطولة كأس الملك سلمان العربية، كما سنحتفل بأي فريق سعودي يحقق دوري أبطال آسيا".
وتابع: "نحن نملك طلبات من أندية عالمية لملاقاة النصر في كأس موسم الرياض؛ فلم يتوقع أحد أن يشاهَد نجوم بدورينا مثل رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم".
وردًّا على ما يشاع عن محاربته للنادي الأهلي قال: "تذكروا كيف حليت موضوع الأهلي في قضية العويس، وقمت بنصيحة ماجد النفيعي بعدم العودة لرئاسة الأهلي، ولكن هناك أعضاء شرف في الفريق مشكلتهم مع تركي آل الشيخ فقط".
وبسؤاله عما إذا تمت مجاملة خالد البلطان رئيس الشباب السابق في مباراة الشباب وروما أجاب: "ماذا سيقدم لي خالد البلطان؟ هي ليست مجاملة، نحن نبحث فقط عما يفيدنا في موسم الرياض".
وصرّح بأن إدارة الهلال تواصلت معه بخصوص ملعب "المملكة أرينا"، ورأينا أن التعاقد معهم سيعود علينا بفائدة مالية؛ مؤكدًا أن استخدام الهلال لهذا الملعب لن يؤثر على فعاليات موسم الرياض، وقد حصلنا على 40 مليون ريال من عقد الهلال لملعب المملكة أرينا.
وأشار تركي آل الشيخ إلى أن مسؤولي الهلال سيبدأون بتسديد المبلغ المالي لملعب المملكة أرينا بداية من أغسطس القادم ومدة العقد 4 مواسم، حتى يتم تجهيز ملعبهم الجديد.