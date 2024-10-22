"هيئة الابتكار" تُطلق مبادرات وطنية لدعم أولوية صحة الإنسان

وأطلقت "الهيئة" أيضاً "جائزة الابتكار في الصحة" لتكريم المتميزين في مجال الأبحاث والابتكار. وجرى تكريم عددٍ من الشخصيات البارزة عن فئة الإنجاز مدى الحياة، منهم: البروفيسور زياد مميش، والبروفيسورة رجاء الردادي، والبروفيسور ياسين عرابي، والبروفيسور فوزان الكريع، والبروفيسورة حنان بلخي، والبروفيسور محمد تمساح، والبروفيسور محمود الجرف، والبروفيسور جعفر آل توفيق، والبروفيسور خالد الحبيب، والبروفيسور عماد تليجة. كما شمل التكريم عن فئة الابتكار التطبيقي: الدكتور فراس خليل، والدكتور هاني نجم، إلى جانب عددٍ من الشركات الابتكارية.