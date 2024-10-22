"هيئة الابتكار" تُطلق مبادرات وطنية لدعم أولوية صحة الإنسان

أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية ضمن أسبوع الابتكار في الصحة، المُقام في إطار ملتقى الصحة العالمي 2024م، بهدف تعزيز الجهود البحثية والابتكارية لتحقيق مستهدفات أولوية صحة الإنسان.
وأوضحت "الهيئة"، أن هذه المبادرات تأتي تماشياً مع الأهداف الوطنية الكبرى لإيجاد حلولٍ مبتكرة للتحديات الصحية المحلية والدولية.
وبيّنت "الهيئة"، أن من أبرز المبادرات التي تمّ إطلاقُها المهام الوطنية في أولوية صحة الإنسان، بالتعاون مع وزارة الصحة، التي تهدف إلى خفض الإصابات بالأمراض المعدية وغير المعدية بنسبة 50% بحلول عام 2035، في إطار تحسين جودة الوقاية والعلاج لبناء مجتمعٍ صحي مستدام.
وأطلقت "الهيئة" أيضاً "جائزة الابتكار في الصحة" لتكريم المتميزين في مجال الأبحاث والابتكار. وجرى تكريم عددٍ من الشخصيات البارزة عن فئة الإنجاز مدى الحياة، منهم: البروفيسور زياد مميش، والبروفيسورة رجاء الردادي، والبروفيسور ياسين عرابي، والبروفيسور فوزان الكريع، والبروفيسورة حنان بلخي، والبروفيسور محمد تمساح، والبروفيسور محمود الجرف، والبروفيسور جعفر آل توفيق، والبروفيسور خالد الحبيب، والبروفيسور عماد تليجة. كما شمل التكريم عن فئة الابتكار التطبيقي: الدكتور فراس خليل، والدكتور هاني نجم، إلى جانب عددٍ من الشركات الابتكارية.
وأعلنت الهيئة تقديم تمويل بحثي بقيمة 120 مليون ريال خلال عام 2024م، يستهدف دعم أكثر من 100 مجموعة بحثية، عبر ثلاث مبادرات، تشمل: العلوم الأساسية، والأبحاث التطبيقية، والباحث السعودي الناشئ، لتعزيز ريادة المملكة في مجال البحث العلمي والابتكار.
كما كشفت الهيئة عن إطلاق "التحالف الوطني للأبحاث"، الذي يضم أكثر من 30 جهة ومنظمة في المملكة؛ بهدف توحيد الجهود البحثية في مجالات أبحاث السرطان ومكافحة الأمراض المعدية، ودعم التقدُّم العلمي والمعرفي لتحقيق مستهدفات أولوية صحة الإنسان.