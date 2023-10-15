محليات

التكييف إلى استغناء والحرارة تنخفض.. "الحصيني" يرسم خريطة لأجواء المملكة

أشار إلى تحسن تدريجي وملموس متوقع من الثلاثاء القادم وتزامنًا مع بداية الوسم
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: مع نهاية هذا الأسبوع قد يستغني البعض في الوسطى والشرقية عن التكييف ليلًا؛ مشيرًا إلى انخفاض ملموس في الحرارة على شمال المملكة خلال الأيام الماضية.

وأوضح "الحصيني"، أنه -بحسب النماذج العددية للطقس- يُتوقع من الثلاثاء القادم وتزامنًا مع بداية الوسم تحسن تدريجي وملموس في الحرارة نزولًا ويطرأ انخفاض تدريجي في الحرارة إن شاء الله.

وأبان أن الانخفاض في الحرارة يتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية على الوسطى والشرقية؛ لتصبح الأجواء لطيفة أول الليل تميل للبرودة نسبيًّا في ساعات الفجر ليلًا، ونهارًا تميل للحرارة.

وأضاف، عبر حسابه على منصة "تويتر": "الشمالية والمرتفعات الجبلية باردة ليلًا ومعتدلة نهارًا، ويمتد تحسن الحرارة إلى الغربية، وإن كان بشكل أقل؛ فيما تميل الحرارة في الغربية للحرارة نهارًا نسبيًّا لطيفة فجرًا".

الباحث في الطقس
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التكييف

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