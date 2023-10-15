التكييف إلى استغناء والحرارة تنخفض.. "الحصيني" يرسم خريطة لأجواء المملكة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: مع نهاية هذا الأسبوع قد يستغني البعض في الوسطى والشرقية عن التكييف ليلًا؛ مشيرًا إلى انخفاض ملموس في الحرارة على شمال المملكة خلال الأيام الماضية.