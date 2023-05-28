وزير الموارد البشرية يرأس "مجلس شؤون الأسرة" ويؤكّد أهمية التكامل وتنسيق الجهود

وأكّد المهندس الراجحي خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود المجتمعية لدعم وتعزيز دور الأسرة في المجتمع، وتنسيق العمل مع القطاعات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات استراتيجية المجلس، واستثمار الفرص المتاحة نحو مزيد من التمكين للأسرة، وتحفيز أبنائها للمشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.