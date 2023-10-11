النيابة العامة تقيم ورشة "إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية"

نظمت النيابة العامة، اليوم، ورشة عمل "إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية.
وتهدف الورشة التي شارك فيها عدد من المختصين من وزارة العدل، والمديرية العامة للسجون، ومجمع إرادة للصحة النفسية، إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية والوصول إلى حلول لمعرفة دوافع وأسباب القضايا التي تم ارتكابها تحت تأثير الاعتلالات النفسية.
وتضمنت الورشة استعراض أبرز الإجراءات المتعلقة بالقضايا وانتهاك أحكام نظام الصحة النفسية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، إضافةً إلى ضبط المتهمين في القضايا المرتبطة بالصحة النفسية، وإجراءات محاكمتهم، والتعامل مع الموقوفين والمسجونين المضطربين نفسياً، ومدى تمتعهم بالضمانات المقررة لهم نظاماً.
وتأتي الورشة امتداداً لسلسلة الورش والمتلقيات والمحاضرات التي أقامتها النيابة العامة، والتي تسعى وتهدف إلى توفير كل ما يسهم في استقرار وأمن المجتمع، وذلك بتأطير الممارسات الاجتماعية بقواعد قانونية والتثقيف والإرشاد القانوني.