النيابة العامة تقيم ورشة "إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية"

وتهدف الورشة التي شارك فيها عدد من المختصين من وزارة العدل، والمديرية العامة للسجون، ومجمع إرادة للصحة النفسية، إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية والوصول إلى حلول لمعرفة دوافع وأسباب القضايا التي تم ارتكابها تحت تأثير الاعتلالات النفسية.