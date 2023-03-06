"سبق" ترصد الخدمات البلدية بجدة.. تشوّه ونفايات وروائح وحرائق.. و"الأمانة" ترد: نراقب و"نغرّم" مقاولي النظافة

رد "الأمانة"

وردت أمانة جدة على ما رصدته صحيفة "سبق"، بما يلي:" بشأن استفسار صحيفة "سبق" الإلكترونية، الذي تضمّن شكاوى من مواطنين في أحياء جنوب وجنوب شرق وشمال شرق المحافظة؛ عن تراكم النفايات لمدة تصل إلى أسبوع وغياب الرقابة على أعمال شركات النظافة التي تعمد العمالة فيها لسحب المواد التي تتم إعادة استخدامها وترك النفايات، كما رصد مواطن في حي الورود بالكيلو 16 عدم تجاوب الأمانة في مباشرة رفع مخلفات اندلعت بها النيران، وتم إخمادها من قبل الدفاع المدني، وسلمها للأمانة، وعمدت الأمانة إلى إغلاق البلاغ دون مباشرته، عليه نفيدكم بأن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لمشاريع النظافة والمرادم بمدينة جدة تحرص بشكل دائم ومستمر، على تقديم أفضل مستوى خدمات النظافة، حيث يتم تقديم الخدمات من قِبل مقاول النظافة وفق خطة تشغيلية معتمدة لضمان تحقيق جودة خدمات النظافة، واستمرارها على مدار اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وكذلك تكثيف الأعمال خلال أوقات الذروة في العطلات والأعياد... إلخ.