"سبق" ترصد الخدمات البلدية بجدة.. تشوّه ونفايات وروائح وحرائق.. و"الأمانة" ترد: نراقب و"نغرّم" مقاولي النظافة

شكا مواطنون في أحياء متفرقة من جدة من سوء الخدمات التي تقدمها البلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، وكذلك الإدارات التابعة لها بالأمانة، وقال المواطنون رغم الجهود التي تقدمها الأمانة إلا أن تردي مستوى النظافة في الأحياء مازال يشكل أزمة تواجه سكان أحياء المحافظة؛ فأكوام المخلفات تقبع في الشوارع من ثلاثة إلى خمسة أيام، وإذا حضر عمال النظافة قاموا بالبحث عمّا يتم إعادة استخدامه من الموجود داخل أكوام النفايات ومن ثم ترك البقية، في إشارة إلى عدم وجود رقابة بلدية تجوب الأحياء، والاعتماد فقط على شركات النظافة التي أهملت في نظافة الأحياء، وشكلت أحياء جنوب وجنوب شرق وشمال شرق المحافظة النسبة الأكبر في تراكم النفايات، وإهمال النظافة.
أكوام النفايات
جدّد أهالي مخطط حي الورود بالكيلو 16 بجنوب شرق المحافظة مطالبهم من عدم تجاوب الأمانة في معالجة أكوام النفايات التي سبّبت حرائق، وتم إخمادها من الدفاع المدني، ثم سلّمها الدفاع المدني للأمانة منذُ أشهر، لكنها لم تتجاوب حتى اللحظة بحل موضوعهم حيث ما زالت المواد المشتعلة من بقايا النفايات، و"منشورات" الخشب تشتعل حتى الآن من الداخل، ودخان الحرائق تسبّب أمراضاً في الصدر، وإثارة الحساسية والربو لدى أهالي الحي بسبب انتشار الروائح الكريهة الناجمة عن بقايا المخلفات، وأعرب السكان عن استيائهم من تجاهل الأمانة بما أسموه بالكارثة التي سبّبت لهم مشكلات صحية للأطفال وكبار السن.
تشوّه بصري
كما اشتكوا من التشوّه البصري في ترك الأشجار تلامس المارة وعدم العمل على قصها وتهذيبها في عدد من الأحياء، الأمر الذي جعلها ملاذاً للمخالفين.
رد "الأمانة"
وردت أمانة جدة على ما رصدته صحيفة "سبق"، بما يلي:" بشأن استفسار صحيفة "سبق" الإلكترونية، الذي تضمّن شكاوى من مواطنين في أحياء جنوب وجنوب شرق وشمال شرق المحافظة؛ عن تراكم النفايات لمدة تصل إلى أسبوع وغياب الرقابة على أعمال شركات النظافة التي تعمد العمالة فيها لسحب المواد التي تتم إعادة استخدامها وترك النفايات، كما رصد مواطن في حي الورود بالكيلو 16 عدم تجاوب الأمانة في مباشرة رفع مخلفات اندلعت بها النيران، وتم إخمادها من قبل الدفاع المدني، وسلمها للأمانة، وعمدت الأمانة إلى إغلاق البلاغ دون مباشرته، عليه نفيدكم بأن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لمشاريع النظافة والمرادم بمدينة جدة تحرص بشكل دائم ومستمر، على تقديم أفضل مستوى خدمات النظافة، حيث يتم تقديم الخدمات من قِبل مقاول النظافة وفق خطة تشغيلية معتمدة لضمان تحقيق جودة خدمات النظافة، واستمرارها على مدار اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وكذلك تكثيف الأعمال خلال أوقات الذروة في العطلات والأعياد... إلخ.
وتقوم الإدارة العامة لمشاريع النظافة والمرادم بالتفتيش والمراقبة من خلال فرق ميدانية (مشروع الرقابة والإشراف على مشاريع الإدارة العامة للنظافة) لمراقبة مقاولي النظافة لتأدية الخدمات التعاقدية المختلفة، ومعايير التشغيل، ورصد المخالفات، وتوقيع الغرامات، وتصحيح أي تقصير، إن وجد بشكل فورى، وتتم متابعة معدات، وآليات مقاولي النظافة من خلال منظومة تتبع المركبات (GPS) لمتابعة تأدية خدماتها ميدانياً بشكل لحظي، وبخصوص المخلفات التي اندلعت بها النيران وتم إخمادها من قِبل الدفاع المدني بحي الورود بالكيلو 16، فقد باشرت الأمانة الحريق، وجرى رفع المخلفات عبر طريق مشروع تشغيل وصيانة المعدات الثقيلة بأمانة جدة.