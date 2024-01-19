ملتقى اقتصادي سعودي مغربي في الرياض الأحد المقبل

ينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الأحد) المقبل زيارة وفد أعمال مغربي للعاصمة السعودية الرياض يضم أكثر من (100) شركة مغربية تمثل 15 قطاع اقتصادي لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعااليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.