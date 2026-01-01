الكلية التقنية بحائل تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 3 سنوات

حصلت الكلية التقنية بحائل على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب (مسار)، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من ديسمبر 2025م وحتى نوفمبر 2028م.
ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة العملية التدريبية، بما يعكس كفاءة المنظومة التعليمية والتزامها بمعايير الجودة والتميز.
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود العفنان أن هذا الإنجاز يُعد محطة مهمة تعكس العمل المؤسسي والتكامل بين الإدارات، وتسهم في تعزيز جودة المخرجات التدريبية. وقدم شكره وتقديره لسعادة عميد الكلية الأستاذ نايف الأحمدي، ولقيادات ومنسوبي الكلية على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز، مؤكداً أن الاعتماد يمثل دافعاً لمواصلة التطوير وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.