مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ سبعينيًّا من بتر القدم بتقنية حديثة

وقال د.البشري: إن المراجع جاء إلى العيادة بحالة معقدة، وكان يشتكي من أعراض متطورة، بدأت بتغيُّر في لون جلد القدم، مع التورم، ثم ظهور جرح كان التخلص منه يتطلب بتر أحد أصابع القدم المتأثرة، ثم تفاقم الأمر واستدعت حالته بتر الطرف السفلي بالكامل، قبل أن تتم معاينته بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب، من فريق طبي أخضعه لحزمة واسعة من الفحوصات الدقيقة، كاختبارات الدم وفحص عينات من الأنسجة والسوائل، علاوة على التصوير المقطعي المحوسب CT- scan، والرنين المغناطيسي MRI، مضيفًا أن النتائج كشفت عن وجود انسداد بنسبة "100%" في عدة شرايين مغذية للمنطقة المتضررة من القدم، وهو المسبب الأساسي لضُعف التروية الدموية والتهابات الأنسجة وانتشار الغرغرينا فيها.