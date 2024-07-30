مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ سبعينيًّا من بتر القدم بتقنية حديثة

بفضل من الله، أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، مراجعًا سبعينيًّا مصابًا بتصلب الشرايين الطرفية من بتر القدم، عبر تقنية Diamondback 360 التي تستخدم لأول مرة في المملكة.
ذكر ذلك د.هيثم البشري استشاري جراحة الأوعية الدموية، رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د.البشري: إن المراجع جاء إلى العيادة بحالة معقدة، وكان يشتكي من أعراض متطورة، بدأت بتغيُّر في لون جلد القدم، مع التورم، ثم ظهور جرح كان التخلص منه يتطلب بتر أحد أصابع القدم المتأثرة، ثم تفاقم الأمر واستدعت حالته بتر الطرف السفلي بالكامل، قبل أن تتم معاينته بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب، من فريق طبي أخضعه لحزمة واسعة من الفحوصات الدقيقة، كاختبارات الدم وفحص عينات من الأنسجة والسوائل، علاوة على التصوير المقطعي المحوسب CT- scan، والرنين المغناطيسي MRI، مضيفًا أن النتائج كشفت عن وجود انسداد بنسبة "100%" في عدة شرايين مغذية للمنطقة المتضررة من القدم، وهو المسبب الأساسي لضُعف التروية الدموية والتهابات الأنسجة وانتشار الغرغرينا فيها.
ودرس الفريق الطبي المعالج، التاريخَ المرضي ونتائج الفحوصات، وقرر التدخل العلاجي العاجل عن طريق القسطرة التداخلية وتقنية Diamondback 360 الجديدة، التي تستخدم لأول مرة في المملكة، وبالفعل تمت إزالة الانسداد وإعادة التروية للمناطق المتأثرة بفقر التروية، في إجراء طبي استمر لساعتين وحقق ولله الحمد نجاحًا كبيرًا.
وأضاف د.البشري الحاصل على البورد والزمالة الأمريكية في جراحة الأوعية الدموية، أن التدخل الطبي الذي تم فيه إعادة التروية للأنسجة المتضررة، أنقذ المريض من بتر القدم بالكامل، مشيرًا إلى هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في علاج مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن توفرها، يؤكد الجاهزية العالية التي يحظى بها المستشفى.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء، أكبر وأحدث مستشفى خاص بمحافظة جدة، ويضم أفضل الكفاءات الطبية ومزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مما أهّله لتحقيق الكثير من النجاحات الطبية اللافتة خلال الأشهر الأولى من تشغيله.