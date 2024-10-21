"التميز المدرسي": تحسن ملحوظ في نتائج التعليم بالسعودية وفق تقارير "نافس 2024"

ويأتي هذا التحسن بعد أن سجلت المملكة مؤخراً ارتفاعاً نوعياً في نتائج الدراسة الدولية (PISA) في الرياضيات بـ 16 نقطة، وكذلك أعلى تحسن ملحوظ في نتائج الاختبار الدولي (PIRLS) بـ 19 نقطة رغم الانخفاض في النتائج الذي شهدته معظم دول العالم خاصة بعد جائحة كورونا.