بالوديعة والحديثة.. إحباط محاولتَي تهريب 293 ألف حبة كبتاجون وقرابة 77 كيلوجراماً من الحشيش

#ارقد_وآمن | إحباط محاولتي تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون، وقرابة 77 كيلوجرام من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 6 أشخاص.

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