الشرقية.. إطلاق "منصة مهن الشباب" لتوظيف مهاراتهم ومواهبهم

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام بن محمد الغريب، إن منصة مهن الشباب التي أطلقها المجلس تأتي للاستفادة من طاقات الشباب ومواهبهم وتمكينهم في قطاع الأعمال عبر تنظيم البحث عن الكفاءات الشابة، إضافةً إلى خلق حلقة لربط الشباب بطريقة فعالة مع المجتمعات الممكنة للتعريف بإمكاناتهم ومهاراتهم.