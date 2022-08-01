5 أيام مع "ثريات الذهب".. مهرجان العنب وفعالياته تنطلق غداً بالقصيم

ويهدف المهرجان إلى إحداث حراك اقتصادي وتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من منتجات ومحاصيل زراعية وأهمية الاستثمار الزراعي، مع الأخذ بالاعتبار إيجاد حراك سياحي بفعاليات ومشاركات متنوعة، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالطفل من خلال العروض التشويقية اليومية وأركان المبيعات الخاصة بالأسر المنتجة ومشاركة المواهب الشابة وتوفير فرص وظيفية للشباب.