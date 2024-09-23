احتفاء باليوم الوطني بالباحة.. مسيرات القطاعات العسكرية تجوب الطرقات

وحملت المركباتُ المشاركة علمَ المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني "نحلم ونحقّق"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ حيث انطلقت المسيرة من دوار النخلة مرورًا بدوار الشفاء، متجهة إلى طريق الملك فهد وسط المدينة، ثم طريق الملك سعود، والعودة إلى دوار النخلة؛ وذلك لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة.