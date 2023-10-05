مواطنون يوثّقون خطر تقاطع شارعين رئيسين بمكة.. ويطالبون بحلول جذرية

وتطرق السكان في شكواهم لـ "سبق" إلى خطورة التقاطع الواقع في مخطط ولي العهد 1 ويقع على امتداد شارع عرض 60 ومحاط بمحلات تجارية ويشهد زحاماً على مدار الساعة خصوصاً أوقات الذروة، لافتين بأن الحلول المقترحة تكمن في استحداث مطبات صناعية أو إشارة مرورية تحدّ من خطر التقاطع المكتظ بالمركبات كونه يتقاطع مع شارع تجاري وحيوي.