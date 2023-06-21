"استشاري باطنة" يوضّح مسببات التسمم الغذائي خلال الحج.. الأعراض وسبل الوقاية

تُعد الإصابة بالتسمم الغذائي (النزلات المعوية) خلال مناسك الحج، من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤثر سلبًا في قدرة الحاج على إتمام مناسكه بيسر وسهولة؛ إلا أنَّ معرفة أسبابها وطريقة التغلب عليها؛ تساعد الحاج في المحافظة على صحته البدنية؛ مما يُعينه على أداء الصلوات والشعائر وهو على أتم حال.
وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور عبدالله الذيابي، أن الأسباب المؤدية للتسمم الغذائي في موسم الحج متنوعة، وتلوُّث الغذاء قد يحدث في أيٍّ من مراحل إعداد الطعام، أو تحضيره، أو تخزينه، أو نقله من مكان لآخر في الباصات، وأثناء التنقل بين المشاعر المقدسة.
وأضاف "الذيابي" أن أهم الأسباب في التلوث: التخزين السيئ للأطعمة، وعدم غسل اليدين قبل إعداد الطعام وبعد تناوله، وأكل الأطعمة المكشوفة أو غير المطهية بشكل جيد، وغيرها.
وأكمل: "تتباين أعراض الإصابة بالتسمُّم الغذائي، وتأثيرها قد يكون خطيرًا على الصحة خصوصًا لدى كبار السن والحوامل والأطفال والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وغالبًا تبدأ الأعراض خلال ساعات من تناول الوجبات الملوثة بالجراثيم (سواء بكتيريا، فيروسات، أو غيرها)، ومن الأعراض: ارتفاع حرارة الجسم، الشعور بالغثيان والاسترجاع، الإحساس بالمغص وألم البطن، وإسهال.. وفي بعض الحالات بسبب فقدان السوائل الشديد؛ فإنَّ المصاب قد يشعر بجفاف الفم، وقلة التبول، وأحيانًا الضعف الشديد والدوخة".
ونصح "الذيابي" باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من التسمم الغذائي أثناء موسم الحج، منها تجنُّب تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث، خصوصًا التي تباع في الطرقات ومن الباعة المتجولين، والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات المعلبة، وغسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها، وغسل اليدين قبل وبعد إعداد وتناول الطعام، والتخلص من الأطعمة المشكوك في سلامتها، وتبريد أو تجميد الطعام المتبقي، وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.
وأضاف: "أهم الطرق العلاجية في حالة الإصابة بالتسمم الغذائي: التغلب على الجفاف بتناول كمية كافية من السوائل، والامتناع عن تناول الأطعمة لساعات محدودة لإراحة المعدة، وكذلك إراحة الجسم وعدم إجهاده. كما أوصى بعد اختفاء الغثيان والاسترجاع بالتدرج بتناول الأطعمة، بدءًا بالأطعمة سهلة الهضم مثل الموز والأرز، وتجنُّب الأطعمة المشبعة بالدهون مثل منتجات الألبان".
وختم حديثه بأن من الضروري أنْ يزور الحاج المركز الصحي في حال الشعور بأعراض مثل ألم شديد في بالبطن، أو استمرار الإسهال لأكثر من 3 أيام".