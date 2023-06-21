"استشاري باطنة" يوضّح مسببات التسمم الغذائي خلال الحج.. الأعراض وسبل الوقاية

ونصح "الذيابي" باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من التسمم الغذائي أثناء موسم الحج، منها تجنُّب تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث، خصوصًا التي تباع في الطرقات ومن الباعة المتجولين، والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات المعلبة، وغسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها، وغسل اليدين قبل وبعد إعداد وتناول الطعام، والتخلص من الأطعمة المشكوك في سلامتها، وتبريد أو تجميد الطعام المتبقي، وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.