ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستقرون في مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج

استقرّ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحجّ والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة البالغ عددهم 3322 حاجا وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم, في مقر إقامتهم بمشعر عرفات الطاهر وسط أجواء إيمانية سادها الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وجندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بإشراف مباشر من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكاناتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.
وعبر عدد من ضيوف البرنامج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من اهتمام و عناية لضيوف الرحمن والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقيامها بالمشروعات التطويرية العملاقة واستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لأداء الحج هذا العام, وكما رفعوا الشكر والثناء لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن التنظيم والترتيب وتوفيرها كل سبل الراحة للمستضافين حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة, سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.