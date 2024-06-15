ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستقرون في مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج

وعبر عدد من ضيوف البرنامج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من اهتمام و عناية لضيوف الرحمن والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقيامها بالمشروعات التطويرية العملاقة واستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لأداء الحج هذا العام, وكما رفعوا الشكر والثناء لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن التنظيم والترتيب وتوفيرها كل سبل الراحة للمستضافين حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة, سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.