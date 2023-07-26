"العيسى" يشيد بتضمين "الرموز الدينية" و"الكتب المقدسة" في قرار "الحوار بين أتباع الأديان"

وشدّد على أن تحديد "الرموز الدينية" و"الكتب المقدسة" في هذا القرار يمثِّل تحوُّلًا نوعيًّا مُهمًّا في جهود التصدي الدولي لهذه الجرائم؛ انتصارًا لقيم الاعتدال، ومن ذلك احترام المشاعر نحو المقدسات الدينية، خاصةً بعد التصعيد الخطِر والمقلق في ممارسات الكراهية العلنية والمتعمَّدة ضدّ المسلمين ومقدساتهم، والتي كان آخرَها التدنيسُ المتكرر لنُسَخٍ من المصحف الشريف في بعض الدول، تحت حمايةٍ رسميةٍ لممارسة هذا الاستفزاز الإجرامي بما يحمله من انحدارٍ سلوكيٍّ لا يعكِس مطلقًا سوى التخلف الحضاري والأخلاقي، وتشويه المفهوم الواعي لحرية التعبير، في مقابل ما ينشدُه عالمُنا من توثيق عُرَى الصداقة بين الأمم والشعوب، لا سيما تعزيز التفاهم والمحبة والوئام بين المجتمعات الوطنية.