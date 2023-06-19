"مملكة الإنسانية" تفزع لنجدة أشقائها وتواصل دورها المعتاد لانتشالهم من أزماتهم

ومواصلة لدورها الإنساني، فقد أعلنت المملكة، عن ترؤسها مؤتمرًا لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان، بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية، كما تتوسط المملكة والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.