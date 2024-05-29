بالمرصاد.. سقوط 4 مروجين للسموم وإحباط 3 عمليات لترويج "الشبو والحشيش والأمفيتامين"

تواصل الجهات الأمنية جهودها على مدار الساعة لضبط مهربي السموم وإحباط عمليات التهريب؛ حيث قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما (16) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي واقعة ثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه (14) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي عملية ثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.