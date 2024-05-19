الندوة العالمية: خادم الحرمين يحظى بحب الملايين التي تحيطه بمشاعرها ودعواتها

دعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ممثلة في أمينها العام وأمنائها المساعدين وكل منسوبيها أن يحفظ الله تعالى خادم الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ويحرسه بعينه التي لا تنام وملكه الذي لا يضام ويجمع له بين الأجر والعافية.