لجان مجلس إدارة "بر جدة".. تناغُم المسؤوليات لتحقيق المستهدفات

وتتولى اللجنة عددًا من المهام المهمة، منها: إدارة المحافظ الاستثمارية والعقارية للجمعية بطرق علمية احترافية، وهي محافظ تحتوي على الأسهم والعقارات والاستثمارات المالية الأخرى، وتستعين فيها الجمعية بشركات متخصصة بالاستثمار والتطوير العقاري. كما تقوم اللجنة بدراسة المقترحات، وتقديم الأفكار، وتحويلها إلى برامج ومشاريع، بعد أن تضع تصورًا أو دراسة لكل مشروع، آخذين في الاعتبار أهمية أن يشمل ذلك: موازنة تقديرية، مع تحديد جهة التنفيذ وآلياته وبدايته ونهايته، مع إمكانية إحالة ملف الدراسة إلى جهة مقترحة أو فريق مختص؛ للقيام بكل ذلك أو جزء منه.