لجان مجلس إدارة "بر جدة".. تناغُم المسؤوليات لتحقيق المستهدفات

تُعتبر اللجان المنبثقة من مجالس الإدارات الذراع الأقوى في دعم المجالس، وتعزيز أدائها مسؤولياتها المختلفة الموكلة بها.
وتمارس هذه اللجان مهامها ومسؤولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة المعتمدة من قِبل المجلس، التي تحدد صلاحياتها؛ إذ يقوم مجلس الإدارة في مختلف المنظمات باعتماد لوائح تلك اللجان؛ لتحديد مدة كل لجنة وصلاحياتها ومهامها وحقوقها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها. ويتم تشكيل هذه اللجان بناء على قرار يصدر عن المجلس، يتضمن تسمية أعضائها، ورئيس كل لجنة، مع تحديد تاريخ بدء عملها.
وفي جمعية البر بجدة شكَّل مجلس الإدارة الحالي عددًا من اللجان التي اضطلعت بأدوار فاعلة لدعم المجلس في تحقيق أهدافه، وتطبيق سياساته وفق أدق معايير الحوكمة والجودة والتميز.
ومن تلك اللجان اللجنة التنفيذية، وهي لجنة مفوضة للإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من المجلس، ومتابعة التوصيات، إضافة إلى القيام بإجراء المراجعات اللازمة.
وتعمل هذه اللجنة على ضمان فاعلية عملية اتخاذ القرار؛ لتحقيق أهداف الجمعية بكل مرونة، ومساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، وتفعيل دوره في تعزيز ومتابعة وتنفيذ استراتيجيات الجمعية، بما يدعم فاعلية الأداء، وتحقيق المستهدفات.
ويرأس اللجنة المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ عضو مجلس الإدارة، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل شهرين، أو حسب أهمية المواضيع التي تعرض عليها.
وهي لجنة تقوم عادة بالبت في الأمور العاجلة، وتتابع أداء اللجان الأخرى المشكَّلة من قِبل المجلس، مع تقييمها، إضافة إلى متابعة اللجان الدائمة، واختيار منسوبيها، ووضع لائحة المهام الخاصة بهم، بما يخدم أهداف الجمعية.. كما تقوم بدراسة الاقتراحات غير الاستثمارية، وإبداء المرئيات حولها قبل عرضها على المجلس، مع رفع تقارير لرئيس المجلس عن الأعمال المكلفة بها.
ومما يبرز في مهام هذه اللجنة: مراجعة الموازنات والخطط السنوية قبل عرضها على المجلس، إضافة إلى استلام تقارير حول تنفيذ المشاريع الرئيسية ومراحل إنجازها.
وقد قدمت هذه اللجنة العديد من التوصيات المهمة في جوانب: الموازنات، وسياسات اعتماد القروض، والصلاحيات المالية والإدارية، واعتماد الهيكل التنظيمي، وسلم الرواتب والعلاوة السنوية، والانتداب الداخلي، ومتابعة تحسين الخدمات من الشركة المتخصصة بالتشغيل والصيانة، وتحويل وحدة التطوع إلى إدارة، ودراسة العروض المقدمة من موردين وطلبات التوظيف.. وغيرها الكثير من التوصيات الذي أسهمت في تعزيز فاعلية قرارات المجلس التي، تصب في بوتقة تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية، التي تدعم العمل الاجتماعي التنموي، وتسهم في تمكينه واستدامته، وتحقيق الأثر الإيجابي منه وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن اللجان الفاعلة المنبثقة من مجلس الإدارة اللجنة الإشرافية، وهي لجنة تنصب اهتماماتها على المشمولين بخدمات إدارة دور الضيافة والرعاية الاجتماعية من الأبناء والبنات.
ويرأس اللجنة عضو مجلس الإدارة المهندس سمير بن أحمد القرشي.
وتتبلور مهام هذه اللجنة بمناقشة أوضاع الأبناء والبنات القاطنين في دور الضيافة التابعة للجمعية، وكذلك الأبناء والبنات المستقلون، أو الذين تم نقلهم إلى جمعيات أخرى، ووضع التوصيات الخاصة بهم، وعرضها على المجلس.
وقد قدمت هذه اللجنة العديد من التوصيات التي ساهمت في إثراء البرامج المقدمة للأبناء من الجنسين؛ بهدف بناء الشخصية المتكاملة لليتيم، ودمجه مجتمعيًّا، إضافة إلى تعزيز الرعاية المقدمة لأبناء الجمعية في الجوانب التعليمية والصحية والنفسية والترفيهية والاجتماعية، وتحفيز المشرفين عليهم، ومساعدتهم على بناء مستقبلهم من خلال إكمال دراساتهم العليا، وتوظيفهم، والمساهمة في تمليكهم الشقق السكنية، ودعم زواجهم، بما يدفع باتجاه تحقيق جودة الحياة لهم، والارتقاء بأنماطهم المعيشية وفق رؤية السعودية 2030.
كما برز الدور المحوري للجنة الاستثمار برئاسة الأستاذ ياسر صالح بن محفوظ في تطوير موارد الجمعية، وتوحيد الجهود في توجيه الجمعية لمواكبة التحول الوطني، من خلال مساعدة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته في الإشراف على الأصول الاستثمارية للجمعية، ومراجعة سياسات واستراتيجيات ومعاملات الاستثمار.
وتقوم هذه اللجنة بصياغة سياسات ومعايير الاستثمار، والوقوف على حدود المخاطر.. وتعمل على بناء برامج ومشاريع استثمارية بفكر اقتصادي، يستهدف تحقيق الاستدامة، وتأمين مصادر دخل لدعم برامج الجمعية وأنشطتها، بما يجسد الحرص على تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق رؤية السعودية 2030.
وتتولى اللجنة عددًا من المهام المهمة، منها: إدارة المحافظ الاستثمارية والعقارية للجمعية بطرق علمية احترافية، وهي محافظ تحتوي على الأسهم والعقارات والاستثمارات المالية الأخرى، وتستعين فيها الجمعية بشركات متخصصة بالاستثمار والتطوير العقاري. كما تقوم اللجنة بدراسة المقترحات، وتقديم الأفكار، وتحويلها إلى برامج ومشاريع، بعد أن تضع تصورًا أو دراسة لكل مشروع، آخذين في الاعتبار أهمية أن يشمل ذلك: موازنة تقديرية، مع تحديد جهة التنفيذ وآلياته وبدايته ونهايته، مع إمكانية إحالة ملف الدراسة إلى جهة مقترحة أو فريق مختص؛ للقيام بكل ذلك أو جزء منه.
لقد قدمت لجنة الاستثمار العديد من التوصيات المهمة، التي لعبت دورًا كبيرًا في إثراء وتطوير موارد الجمعية، بما يساهم في تحقيق الاستدامة، ويعزز أدوارها في خدمة المجتمع، وتمكين المستفيدين، وتحقيق الريادة في صناعة الأثر.
وقد كان مشروعا (مقصد جدة) التجاري الترفيهي، وأجهزة الخدمة الذاتية، من العلامات الفارقة في تعزيز استدامة الموارد، وتيسير أداء الخدمات.
وتُعتبر لجنة التدقيق والمراجعة من اللجان التي تؤدي مهامها المساندة للمجلس بكفاءة وفعالية؛ إذ تُعنى بمراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية للجمعية، وتقاريرها، والرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة.
ويرأس اللجنة م. سلطان جمال شاولي عضو مجلس الإدارة، وهي تتولى وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ومراجعة رسالته وخطة عمله، وأية استفسارات يطرحها بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية، ومتابعة ومراقبة استقلاليته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق، ومدى فاعليتها، إضافة إلى الرقابة على أداء وأنشطة المراجع الداخلي، مع مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها، ومراجعتها، والنظر في أية بنود مهمة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر في الجمعية، بما يضمن الكفاءة التشغيلية للمنظومة المؤسسية، والتأكد من أنها تتسم بالشمولية، وتُراجَع بشكل منتظم، إضافة إلى مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها واجبها، ومراجعة الإجراءات المالية والمحاسبية، والتأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية، إضافة إلى التأكد من سلامة التعاملات المالية في الجمعية، وتقيُّدها بالأنظمة.
هياكل تنظيمية
إن هذه اللجان بمختلف اختصاصاتها هي بمنزلة هياكل تنظيمية؛ لدعم مجلس الإدارة بجمعية البر بجدة، من خلال تقديم التوصيات التي تدعم أداء المجلس مسؤولياته، وتعزيز استراتيجية الجمعية، بما يدعم أهدافها، ويساهم في ترجمة رؤيتها في ريادة صناعة الأثر الاجتماعي المستدام على أرض الواقع.