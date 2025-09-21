جامعة نجران تحقق إنجازًا بارتفاع عدد باحثيها إلى (32) عالمًا لعام 2025

حققت جامعة نجران إنجازًا نوعيًا يضاف إلى إنجازاتها المتعددة، بارتفاع عدد باحثيها من (24) عالمًا في عام 2024 إلى (32) عالمًا لعام 2025، وذلك وفق تصنيف جامعة ستانفورد لقائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، بناءً على مؤشرات (Elsevier العالمية).
وأوضحت الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس تصاعد الأثر البحثي، والنشر العلمي في تخصصات دقيقة، وترسيخ اسم الجامعة كمؤسسة بحثية واعدة ضمن الجامعات الناشئة سعوديًا وعالميًا، إضافة إلى نجاح إستراتيجياتها في دعم وتمكين الباحثين.
يُذكر أن التصنيف مبني على جودة الأبحاث، وعدد الاقتباسات، ومستوى التأثير في المجتمع العلمي.