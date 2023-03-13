"الصمعاني": العمل المؤسسي هو الوسيلة الأهم في تجسيد معنى العدالة الموضوعية

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة العدل تنطلق من مسماها، فالعدل هو الغاية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها في كل المجالات التي تعنى بها، مضيفاً أن العدالة هي قيمة يستشعرها المواطن والمقيم ثم ينظر في تطبيقاتها في كل ما يعرض عليه سواءً في القضايا والمنازعات المعروضة لدى القضاء، وأيضاً في حجية الالتزامات والعقود التي يباشرها.