دولة تسير على المنهج القويم.. رئيس "الأمر بالمعروف": عز وتمكين في يوم التأسيس

وأضاف "السند": "سارت هذه الدولة على هذا المنهج القويم، الذي توارثه الملوك من بعده، حتى جاء الله بالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- الذي أقام هذه الدولة السعودية الحديثة، على الأساس الذي بدأت عليه في عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، قامت على التوحيد وتطبيق شعائر الإسلام وتحقيق العدل، ولا زالت هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على نفس العهد والنهج.