شراكة محلية بين شركة الجميح وشل وشركة لحاء للنقل والاستثمار الزراعي

وأشار إلى أن التعاون مع شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم، يأتي في إطار مسؤوليتنا في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى للخدمات لعملائنا الكرام، كما يسهم ذلك في زيادة قدرتنا على النمو والتطور.