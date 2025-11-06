المدينة المنورة .. وزارة السياحة تستعرض خدمة ترخيص النزل المؤقتة لموسم الحج

نظّمت وزارة السياحة في غرفة المدينة المنورة، ورشة عمل لتعريف ملاك المباني بالخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمة ترخيص النزل المؤقتة خلال موسم حج 1447هـ في مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، وبمشاركة وزارة البلديات والإسكان، وأمانة المدينة المنورة، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وقدّمت الوزارة شرحًا تفصيليًا حول الخدمات الإلكترونية الخاصة بترخيص النزل المؤقتة التي تمكّن ملاك المباني من التقدّم بطلب الترخيص وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المرافق السياحية واستيفاء متطلبات الضيافة خلال موسم الحج، كما اُسْتُمِع إلى ملاحظات الحضور وأجيب عن استفساراتهم.
وأوضحت، أن إطلاق خدمة ترخيص النزل المؤقتة خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يأتي في إطار جهودها لتحسين تجربة ضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وضمان التزام المرافق بتطبيق متطلبات السلامة، وتعزيز الامتثال بالاشتراطات والمتطلبات النظامية، ومنها الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.