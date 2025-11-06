المدينة المنورة .. وزارة السياحة تستعرض خدمة ترخيص النزل المؤقتة لموسم الحج

وقدّمت الوزارة شرحًا تفصيليًا حول الخدمات الإلكترونية الخاصة بترخيص النزل المؤقتة التي تمكّن ملاك المباني من التقدّم بطلب الترخيص وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المرافق السياحية واستيفاء متطلبات الضيافة خلال موسم الحج، كما اُسْتُمِع إلى ملاحظات الحضور وأجيب عن استفساراتهم.