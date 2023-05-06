الانهيارات المصاحبة للأمطار تغلق "عقبة الصماء".. وجهود للإزالة وإعادة فتحها

أغلقت الانهيارات التي صاحبت الأمطار، التي هطلت بعد ظهر اليوم، "عقبة الصماء" التي تربط بين أبها ورجال ألمع، ومنها إلى بقية المحافظات والمناطق المجاورة.
وباشرت الجهات المختصة، جهود إزالة الانهيارات وفتح العقبة أمام المسافرين الذين ازدحمت العقبة بمركباتهم، بعد تعذر الصعود أو النزول؛ وهو ما تسبب في حالة ازدحام كبيرة.
وكانت "عقبة الصماء" قد أحيلت إليها المركبات الصغيرة بعد إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر؛ بسبب أعمال الصيانة التي بدأت مطلع الشهر الهجري الجاري.
ودعت الجهات المعنية، الجميع إلى توخي الحذر والحيطة؛ خاصة في ظل الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، ووجود التعرجات والمنحدرات الخطيرة التي تمتاز بها هذه العقبة.