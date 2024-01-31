برنامج حافل وفعاليات مشوّقة.. "ملكية ينبع" تعلن موعد انطلاق مهرجان الزهور والحدائق

وأضاف رئيس مهرجان الزهور والحدائق المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة، أن "الحفاظ على البيئة والاستدامة من أولويات الهيئة الملكية، وحرصنا على أن يرتبط المهرجان بشكلٍ وثيقٍ مع الأهداف الإستراتيجية لمبادرة السعودية الخضراء ويروّج لممارسات بيئية مستدامة مع الالتزام بالحفاظ على البيئة تشمل هذه المبادرات برامج إعادة التدوير وعدد من الأركان الصديقة للبيئة، وورش عمل تثقيفية حول الحفاظ على البيئة".