ملك البحرين: القمةُ العربية بجدة تجديدٌ للعزم على مواصلة العمل العربي المشترك

وعبّر عن آماله بنجاح الجهود المشتركة في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا لعودة الأمن والسلم لشعوب البلدين والدول المجاورة، ويستعيد العالم عافيته الاقتصادية والبيئية التي تنهشها آلة الحرب، متابعًا: "يحدونا الأمل بأن يحالف التوفيق والنجاح أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ "كوب ثمانية وعشرين"، الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية العام الجاري، بإذن الله".