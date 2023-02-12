لحظة صمت أطلقها فريق الإنقاذ السعودي في غازي عنتاب

وبحسب ما ذكره مراسل الإخبارية في غازي عنتاب والتي تعد من أكثر المواقع تضرراً في تركيا أن فرق الإنقاذ طلبت منهم للمرة الخامسة لحظة صمت كاملة لمحاولة سماع صوت الطفل المحتجز والذي مضى على احتجازه 6 أيام.