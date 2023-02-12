لحظة صمت أطلقها فريق الإنقاذ السعودي في غازي عنتاب

بثت قناة الإخبارية مقاطع فيديو لفرق البحث والإنقاذ السعودي والتركي أثناء محاولاتهم إنقاذ الطفل المحتجز تحت الأنقاض والمتواجد في صالة المنزل بحسب ما ذكره التقرير في غازي عنتاب.
وبحسب ما ذكره مراسل الإخبارية في غازي عنتاب والتي تعد من أكثر المواقع تضرراً في تركيا أن فرق الإنقاذ طلبت منهم للمرة الخامسة لحظة صمت كاملة لمحاولة سماع صوت الطفل المحتجز والذي مضى على احتجازه 6 أيام.
وتابع أنه تم تحديد موقع لإدخال الكاميرات والمستشعرات الصوتية لرصد موقع الطفل وذلك باستخدام معدات ثقيلة للحفر بالإضافة لوسائل حية "كلاب" ولا تطلب "لحظة صمت" إلا عند إحساس فرق الإنقاذ بوجود صوت أو نداء استغاثه.