الأسرع بالشرق الأوسط.. وصول أولى طلائع الحجاج عبر رحلات قطار الحرمين

وثَّقت عدسة "وكالة الأنباء السعودية" وصول أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر القطار الكهربائي الأسرع بالشرق الأوسط في خدمة ضيوف الرحمن بين أطهر بقعتَيْن.
وتُقدِّم منظومة النقل والخدمات اللوجستية خدماتها عبر أحد أطول القطارات في العالم لحجاج بيت الله الحرام؛ لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة؛ إذ يخدم القطار الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة المكرمة، بأسطول يتكون من 15 قطارًا، وبطاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون مقعد، وتصل سرعته إلى 300ك/ ساعة، وشبكه طرق تصل إلى 453كم.
ويجري تشغيل قطار الحرمين السريع بـ 35 قطارًا كهربائيًّا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد 417 راكبًا عبر 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال، إضافة إلى "كافتيريا"، و8 مقصورات للدرجة السياحية؛ ليبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدًا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.