الأسرع بالشرق الأوسط.. وصول أولى طلائع الحجاج عبر رحلات قطار الحرمين

وتُقدِّم منظومة النقل والخدمات اللوجستية خدماتها عبر أحد أطول القطارات في العالم لحجاج بيت الله الحرام؛ لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة؛ إذ يخدم القطار الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة المكرمة، بأسطول يتكون من 15 قطارًا، وبطاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون مقعد، وتصل سرعته إلى 300ك/ ساعة، وشبكه طرق تصل إلى 453كم.