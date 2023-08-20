وسط استعدادات وتهيئة.. انتظام أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص

وانتظم اليوم الأحد أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص في مختلف المراحل الدراسية، وسط استعدادات وتهيئة مناسبة حيث شاركت قيادات التعليم من مساعدي المدير العام للتعليم ومديري ومديرات المكاتب وجميع المشرفين والمشرفات التربويين، زملاءهم في الميدان التعليمي، الإشرافَ المباشر على انتظام وسير العمل في اليوم الأول من العام الدراسي؛ فيما تم تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات، وبدء الحصص الدراسية في جو من الانضباط والجدية.