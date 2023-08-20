وسط استعدادات وتهيئة.. انتظام أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص

وصفت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، انطلاقة العام الدراسي في مدارس جدة، بالناجحة والموفقة؛ مؤكدة أنها تعكس جهودًا مشكورة، بُذلت من جميع الإدارات طيلة الفترة الماضية؛ من أجل بداية جادة في مدارس جدة ورابغ وخليص.
وثمّنت "اللهيبي"، خلال تدشينها -صباح اليوم الأحد- انطلاقة العام الدراسي من مدرسة شداد بن أوس الابتدائية وعدد من مدارس البنات، جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية بالمدارس.
ووقفت على انطلاق برامج أسبوع التهيئة للطلبة المستجدين بالمدرسة، واطلعت على البرامج المقدمة لاستقبال الطلاب، وانتظام اليوم الدراسي الأول وسير الحصص الدراسية.
وانتظم اليوم الأحد أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص في مختلف المراحل الدراسية، وسط استعدادات وتهيئة مناسبة حيث شاركت قيادات التعليم من مساعدي المدير العام للتعليم ومديري ومديرات المكاتب وجميع المشرفين والمشرفات التربويين، زملاءهم في الميدان التعليمي، الإشرافَ المباشر على انتظام وسير العمل في اليوم الأول من العام الدراسي؛ فيما تم تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات، وبدء الحصص الدراسية في جو من الانضباط والجدية.