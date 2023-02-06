"سدايا" و"موهبة" تطلقان الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وضمن إطار سعي "سدايا" ممثلةً بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، ودفع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعليم، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميز، بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.