فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية

وقد تحوّلت فعاليات Grand Arrival إلى منصة لفتت أنظار الجماهير من حول العالم، حيث أضفى حضورهم زخمًا كبيرًا على الحدث الذي غطته وسائل الإعلام العالمية ونقلته منصات الملاكمة الدولية باعتباره إعلانًا فعليًا لانطلاق العد التنازلي للحدث الأهم في عالم الملاكمة هذا العام.