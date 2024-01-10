التزلّج بالعجلات على إيقاع الموسيقى.. "لحظات العلا" تعِدُ الزوار بتجربة غير مسبوقة الإثارة

وتعود فعالية التزلج الاستثنائية، التي تم إطلاقها العام الماضي لفترة محدودة كجزء من مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، إلى حي الجديدة للفنون تحت شعار "رحلة آلة الزمن في الجديدة" لتكون معلمًا ثقافيًا جديدًا ووجهةً توفر أجواء الحنين إلى الماضي في قلوب شباب العلا، مع توجهٍ إبداعيٍ نحو المستقبل وذلك بطريقة مبتكرة لتقديم التجربة بشكل مختلف ومثير.