التزلّج بالعجلات على إيقاع الموسيقى.. "لحظات العلا" تعِدُ الزوار بتجربة غير مسبوقة الإثارة

أعلنت "لحظات العلا" عن إطلاقها للنسخة الثانية من فعالية "التزلج بالعجلات على إيقاع الموسيقى"، في 25 من شهر يناير الجاري، وذلك ببرامج متنوعة على مدار العام، حيث سيتم الإعلان عن البرامج الأخرى لاحقًا.
وتعود فعالية التزلج الاستثنائية، التي تم إطلاقها العام الماضي لفترة محدودة كجزء من مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، إلى حي الجديدة للفنون تحت شعار "رحلة آلة الزمن في الجديدة" لتكون معلمًا ثقافيًا جديدًا ووجهةً توفر أجواء الحنين إلى الماضي في قلوب شباب العلا، مع توجهٍ إبداعيٍ نحو المستقبل وذلك بطريقة مبتكرة لتقديم التجربة بشكل مختلف ومثير.
وتمّ تصميم منطقة التزلج بشكل خاص وبإشراف خبراء دوليين لتوفر تجربةً أكثر إثارة من سابقتها، تشمل التزلج والرقص والتواصل، بالإضافة إلى تناول المأكولات، وتهدف إلى إعادة تعريف تجارب الترفيه الفاخرة من خلال نهجها الإبداعي والمبتكر.
وستتضمن الفعالية ألعابًا شهيرة مثل باك مان وبين بول، بالإضافة إلى نفق غامر يصحب الزوار في رحلة عبر تاريخ منطقة الجديدة، والعصر الذهبي للتزلج بالعجلات، والمستقبل بعام 2030 وما بعده.
وتُعدّ العلا من أبرز وجهات السفر في المملكة، ومركزًا للتراث الثقافي والتاريخي، ومقصدًا للفعاليات المميزة والتجارب الفريدة وستعمل هذه الفعالية على تعزيز التبادلات الثقافية، كما تتيح الفعالية فرصةً للقاء أفراد المجتمع بما يعزز الشعور بالمشاركة المجتمعية، إذ يستقطب التزلج بالعجلات جميع الفئات العمرية للتمتع بانسيابية الحركة والاستمتاع بأجمل الأنغام الموسيقية، ويمكن للسكان والزوار الاستمتاع بجولات التزلج من خلال الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني المخصص .