خلال 50 يومًا منذ افتتاحه.. 10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023

وخلال الفترة الحالية تستمر ضمن أحداث الموسم فعاليات مهرجان "أنا عربية"، الذي يعدُّ واحدًا من أبرز المهرجانات العربية في جمع مصممي الأزياء والديكورات والمجوهرات، في حين تبدأ اليوم الخميس فعاليات مهرجان الفود ترك بمشاركة أفضل 100 متجر أطعمة متنقلة، كما سيشهد يوم 23 ديسمبر الجاري نزالات اليوم الحاسم للملاكمة، في حين تقام خلال يومَي 26-27 ديسمبر منافسات كأس موسم الرياض للتنس للرجال والنساء، وفي 29 ديسمبر مباراة نهائي السوبر التركي بين فريقَي فنربخشة وجالطه سراي في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.