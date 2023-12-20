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خلال 50 يومًا منذ افتتاحه.. 10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023

تميَّز بعدد من الفعاليات أبرزها نزال أشرس رجل في العالم
خلال 50 يومًا منذ افتتاحه.. 10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023

أعلن موسم الرياض وصول عدد زواره إلى 10 ملايين زائر خلال 50 يومًا من انطلاقته، إذ بدأت أرقام زياراته في التصاعد منذ افتتاحه في أواخر أكتوبر الماضي بعدد من الفعاليات، أبرزها نزال أشرس رجل في العالم.

وشهد الموسم خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيرًا من الزوار في جميع مناطقه الترفيهية، كما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حضورًا استثنائيًّا نظرًا لما يتضمنه الموسم من فعاليات متنوعة في مختلف المجالات الترفيهية.

وخلال الفترة الحالية تستمر ضمن أحداث الموسم فعاليات مهرجان "أنا عربية"، الذي يعدُّ واحدًا من أبرز المهرجانات العربية في جمع مصممي الأزياء والديكورات والمجوهرات، في حين تبدأ اليوم الخميس فعاليات مهرجان الفود ترك بمشاركة أفضل 100 متجر أطعمة متنقلة، كما سيشهد يوم 23 ديسمبر الجاري نزالات اليوم الحاسم للملاكمة، في حين تقام خلال يومَي 26-27 ديسمبر منافسات كأس موسم الرياض للتنس للرجال والنساء، وفي 29 ديسمبر مباراة نهائي السوبر التركي بين فريقَي فنربخشة وجالطه سراي في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

ويتيح موسم الرياض لزواره تجربة عدد من الحفلات الموسيقية والمعارض والمهرجانات، وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط:  http://onelink.to/wbkapp 

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الرياض

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