جولات "البيئة" الميدانية تضبط مخالفين لنظام المياه وتردم 70 بئرًا مكشوفة بالمدينة

وأسفرت الجولات عن ضبط (4) من مخالفي نظام المياه واللوائح الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها، ورصد عدد من الأشياب تحتوي على مياه غير صالحة للشرب بأحياء المنطقة، إضافة إلى صهاريج مخالفة لا تتوافق مع المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، جرى خلالها اتخاذ الإجراءات النظامية وإصدار المخالفات وفقاً لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.