جولات "البيئة" الميدانية تضبط مخالفين لنظام المياه وتردم 70 بئرًا مكشوفة بالمدينة

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة عن ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفة؛ لخطورتها على المارة وأهالي المنطقة، حفاظًا على طبقات المياه الجوفية من التلوث، وذلك من خلال الجولات الميدانية لفرق المتابعة والبحث، ومشاركة الجهات ذات العلاقة، فيما اتخذت الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة".
وأسفرت الجولات عن ضبط (4) من مخالفي نظام المياه واللوائح الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها، ورصد عدد من الأشياب تحتوي على مياه غير صالحة للشرب بأحياء المنطقة، إضافة إلى صهاريج مخالفة لا تتوافق مع المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، جرى خلالها اتخاذ الإجراءات النظامية وإصدار المخالفات وفقاً لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.
بدورها؛ تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في البحث عن الآبار المكشوفة من خلال الجولات الميدانية، واستقبال البلاغات عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة للمنظومة "نما"، أو عبر الهاتف الموحد (939).