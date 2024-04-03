بعد زلزال تايوان العنيف وتحذيرات "تسونامي".. السفارة باليابان تدعو إلى الالتزام بالتعليمات

وقالت السفارة اليوم: بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان هذا الصباح، تحذّر السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان، وتهيب السفارة بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حالة الطوارئ يُرجى التواصل مع هاتف شؤون السعوديين: 09055833862؛ راجية السلامة للجميع.