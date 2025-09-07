مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في الحفاظ على ساق "سبعيني" من البتر بجراحة دقيقة

وعلى ضوء نتائج الفحوصات أجريت له عملية عاجلة بعد ساعات قليلة من وصوله، تم فيها فتح شرايين الساق جراحياً بدقة متناهية وإزالة الجلطات المتكونة بأماكن عدة في شرايين الفخذ والساق، واتسمت فتح الشرايين بالكثير من التعقيدات، بسبب العمليات السابقة والآثار المترتبة عليها التي من أبرزها الأنسجة المتندبة، كما جرى ترميم شرايين الفخذ والساق جراحياً وحقن مواد مسيلة للدم مع وسائل تقنية أخرى للحفاظ على استمرار التروية الدموية، واستمرت العملية لمدة "4" ساعات، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح.