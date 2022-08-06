"مستشفى ظلم" يرفع جاهزيته مع التقلبات الجوية وينقذ مصابي حوادث مرورية

رفع مستشفى ظلم العام جاهزيته، وأعلن حالة الطوارئ أثناء التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة خلال الـ48 ساعة الماضية، وتخللها انقطاع تام للخدمة الكهربائية على المنطقة لنحو 6 ساعات متواصلة عقب سقوط وتضرُّر عدد من الأعمدة الكهربائية بسبب الرياح والأمطار.
وواصل المستشفى عمله بالمولدات الكهربائية الاحتياطية دون أي انقطاع، وواصل أعماله في تقديم الخدمات للمنوَّمين، واستقبال المراجعين، والتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك بإشراف مدير المستشفى نبيه الذيابي، وبمتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني.
واستقبل المستشفى اليوم ثلاث إصابات ناتجة من حوادث مرورية، بينها حالتا إنقاذ حياة، تم التعامل معها، وتقديم الإسعافات الأولية لها، وتحويلها على وجه السرعة إلى مستشفيات الطائف.
وكان مركز ظلم قد شهد تقلبات جوية، تخللها سقوط أمطار متوسطة، وعبور عواصف ترابية قوية.