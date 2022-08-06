"مستشفى ظلم" يرفع جاهزيته مع التقلبات الجوية وينقذ مصابي حوادث مرورية

واستقبل المستشفى اليوم ثلاث إصابات ناتجة من حوادث مرورية، بينها حالتا إنقاذ حياة، تم التعامل معها، وتقديم الإسعافات الأولية لها، وتحويلها على وجه السرعة إلى مستشفيات الطائف.