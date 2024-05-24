خُطط لإنشاء 6 مطارات للطائرات الخاصّة في السعودية

والفكرة تهدف إلى جذب مشغّلي ومُلاك طائرات رجال الأعمال إلى المملكة، لوقف "التسرُّب" الحالي في خدمات الطيران العام المربحة إلى دول أخرى، حيث إن كثيراً من مُلاك طائرات رجال الأعمال السعوديين يوقفون طائراتهم خارج المملكة؛ ما يعني تسرُّب خدمات، مثل المرآب والصيانة الى الخارج.