مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُجري جراحة متقدمة بالروبوت لإنهاء معاناة ثلاثينية مع ورم بالمبايض بطول 10سم

وقال الدكتور حاتم الجفري استشاري أمراض النساء والولادة، وجراحة الأورام والمناظير الرحمية وجميع جراحات الروبوت النسائية ، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الكندية والبورد الأمريكي، أنه فور وصول المراجعة للعيادة تم الإستماع إلى شكواها والاطلاع على تاريخها المرضي وعمل الفحص السريري، وتبين أنها تعاني منذ عدة سنوات من نوبات من الألم الشديد في منطقة البطن والحوض، تزداد حدتها مع مرور الوقت، بالإضافة إلى انتفاخ أسفل البطن.