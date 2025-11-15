مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُجري جراحة متقدمة بالروبوت لإنهاء معاناة ثلاثينية مع ورم بالمبايض بطول 10سم

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، عملية جراحية متقدمة لإستئصال ورم كبير في الرحم باستخدام تقنية الروبوت الجراحي Hugo Robotic assisted surgery system، وذلك لمراجعة تبلغ من العمر 38 عاماً، عانت لسنوات من أعراض حادة نتيجة الورم، الأمر الذي أوقفها عن أداء المهام اليومية.
وقال الدكتور حاتم الجفري استشاري أمراض النساء والولادة، وجراحة الأورام والمناظير الرحمية وجميع جراحات الروبوت النسائية ، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الكندية والبورد الأمريكي، أنه فور وصول المراجعة للعيادة تم الإستماع إلى شكواها والاطلاع على تاريخها المرضي وعمل الفحص السريري، وتبين أنها تعاني منذ عدة سنوات من نوبات من الألم الشديد في منطقة البطن والحوض، تزداد حدتها مع مرور الوقت، بالإضافة إلى انتفاخ أسفل البطن.
مشيراً إلى أنه تم إخضاعها لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، باستخدام الأشعة الصوتية والتلفزيونية والتحاليل المخبرية، وأظهرت نتائج تلك الفحوصات عن وجود ورم كبير على المبايض، عبارة عن كيس دموي بطول (10×10×8) سم، وكذلك إصابة المراجعة بالبطانة المهاجرة وحدوث التصاقات شديدة بالحوض والمثانة والأمعاء، وعقب اجتماع الفريق الطبي المعالج اتخذ القرار بسرعة التدخل الجراحي عبر فتحات صغيرة بالبطن بدلاً من الفتح الجراحي التقليدي، وذلك للحد من المضاعفات الناجمة عن الورم.
مفيداً بأن العملية الجراحية استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات الروبوت الجراحي المتقدم، حيث تم تحرير الورم من التصاقاته وتنظيف البطن واستئصال الورم بالكامل بدقة عالية وبطريقة فعالة وآمنة، نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم.
وأكد الدكتور حاتم الجفري أن العملية تكللت بالنجاج التام ولله الحمد، وعقب تحسن حالة المراجعة الصحية والتأكد من انتهاء كافة نوبات الألم، سمح لها بالخروج بعد 48 ساعة فقط وهي بصحة جيدة، وعادت لتمارس حياتها بصورة طبيعية.
وبعد أسبوعين زارت العيادة، وأجريت لها فحوصات دقيقة، تبين منها نجاح استئصال الورم.