قاصرة على المميزين وبأعداد محددة.. ما الفئات المستفيدة من المنتجات الـ 5 للإقامة المميزة؟

تستهدف رؤية السعودية 2030 استقطاب أفضل العقول والكفاءات الأجنبية في كل المجالات، للإقامة والعيش في المملكة؛ بهدف الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، التي تشهدها المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، ومن ثم تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ورفع معدل نموه، وتحقيقاً لهذه الأهداف عملت المملكة من خلال قوانينها وتشريعاتها على تسهيل سبل العيش والعمل فيها.
وفي إطار اجتذاب أفضل العقول والكفاءات الأجنبية إلى المملكة، وتسهيل سبل العيش والعمل لهم؛ أطلق مركز الإقامة المميزة اليوم (الأربعاء) 5 منتجات جديدة لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال، تشمل: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وكما يبدو من مسمياتها؛ فإن المنتجات تستهدف فئات محددة.
ويشير قصر المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة على فئات محددة إلى أنها ستُمنح بموجب معايير، تحصر المستفيدين منها في ذوي الكفاءات الاستثنائية في مختلف المجالات، وفي أصحاب المواهب القوية في شتى التخصصات، وفي المستثمرين، وفي رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة، وفي مالكي العقار، كما أنها ستُمنح لأعداد محددة من بين من تتوفر فيهم شروطها.
ومن المتوقع أن تسهم المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة في زيادة الحراك التنموي والاقتصادي الجاري في المملكة؛ بناء على الأنشطة المتنوعة، التي سيمارسها أعداد الذين سيحصلون عليها، في ممارسة حياتهم، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، ومزاولة أعمالهم وإنشاء مشاريعهم، وستستفيد من أنشطة الحاصلين على الإقامة المميزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد إحدى ركائز عملية التحول الاقتصادي في المملكة.