قاصرة على المميزين وبأعداد محددة.. ما الفئات المستفيدة من المنتجات الـ 5 للإقامة المميزة؟

ويشير قصر المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة على فئات محددة إلى أنها ستُمنح بموجب معايير، تحصر المستفيدين منها في ذوي الكفاءات الاستثنائية في مختلف المجالات، وفي أصحاب المواهب القوية في شتى التخصصات، وفي المستثمرين، وفي رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة، وفي مالكي العقار، كما أنها ستُمنح لأعداد محددة من بين من تتوفر فيهم شروطها.