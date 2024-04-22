"السلمي" لـ"سبق": الابتكار قوة ناعمة نحو المستقبل.. و"2030" تشجع العقول وتخلق البيئات

وأضافت أنه ظهر لنا مؤخرًا مصطلح "اقتصاد الابتكار" بين قادة الأعمال، والعلماء، والباحثين، والذي يدور حول "الإيمان بأن المؤسسات، والتغيرات التكنولوجية هي القوة الأساسية التي تدفع النمو الاقتصادي، والابتكار هو القوة التي تدفع المجتمع نحو المستقبل؛ حيث إن الأفكار الجديدة هي منطلق مهم للازدهار الاقتصادي".. ويعتمد "اقتصاد الابتكار" على القدرة الإبداعية للمواطنين لإنتاج أفكار إبداعية ومنتجات وخدمات جديدة بدلًا من الأفكار والخدمات التقليدية.