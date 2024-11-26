السعودية تخطط لإنشاء شركة طيران بالدمام وتدشين صالات سفر والتوسع في النقل بالحافلات

وأشار البيان أيضًا إلى أنه سيتم إطلاق 6 مناطق لوجستية في العديد من الموانئ، بينما سيتم تنفيذ مشروعات النقل العام بالحافلات في عدة محافظات كجزء من توسيع شبكة النقل العام في المملكة.