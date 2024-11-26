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السعودية تخطط لإنشاء شركة طيران بالدمام وتدشين صالات سفر والتوسع في النقل بالحافلات

أعلن بيان وزارة المالية أنه سيتم إطلاق 6 مناطق لوجستية بالعديد من الموانئ
السعودية تخطط لإنشاء شركة طيران بالدمام وتدشين صالات سفر والتوسع في النقل بالحافلات
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تخطط المملكة العربية السعودية للإعلان عن شركة الطيران الوطنية الثالثة في عام 2025، وفقًا لبيان ميزانية وزارة المالية للسنة المالية 2025.

وفي التفاصيل، من المقرر أن تكون مدينة الدمام في المنطقة الشرقية مقر الناقل الجديد، بينما تسير شركة الطيران الثانية "طيران الرياض"، ومقرها العاصمة الرياض، على الطريق الصحيح لبدء عملياتها في 2025.

وسيتم تدشين عددٍ من صالات السفر في عدة مطارات دولية بالمملكة، منها مطار الجوف الدولي، ومطار الباحة الدولي، والصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأشار البيان أيضًا إلى أنه سيتم إطلاق 6 مناطق لوجستية في العديد من الموانئ، بينما سيتم تنفيذ مشروعات النقل العام بالحافلات في عدة محافظات كجزء من توسيع شبكة النقل العام في المملكة.

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