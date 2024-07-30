"شؤون الحرمين" تعرف بمواقع الوضوء ودورات المياه بالمسجد الحرام وكيفية الوصول إليها

عرفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بأماكن الوضوء ودورات المياه المتوافرة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام وكيفية الوصول إليها.
وأوضحت الهيئة أن مواضئ التوسعة الثانية تقع في السطح، ويمكن الوصول لها من السلالم الكهربائية والسلالم والمصاعد بمنبى التوسعة الثانية وسطح المطاف.
وأضافت: أن مواضئ المسعى يقع في السطح ويمكن الوصول لها من السلالم الكهربائية وسطح الأرقم والقرارة والمرادة والمروة.
وتقع مواضئ الساحة الشرقية على سور قصر الصفا ومواضئ ودورات مياه القشاشية، ومواضئ ودورات مياه باب علي بجوار موقف الحافلات على السور الخلفي للقصر.
وكشفت الهيئة كذلك عن أماكن تواجد مواضئ الساحة الغربية.