أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

وأدى الصلاة معه: الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير مشعل بدر بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.